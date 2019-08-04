Ruh ikizim aklımı başımdan aldı

SELDA abla hep derler ya, 'insan şu dünyada ruh ikiziyle bir kez karşılaşırmış!' Benim karşıma da nişanlımın arkadaşı olarak çıktı... Nişanlım kaba saba ama karizma biridir. Arkadaşı ise edebiyatçı kişiliyle çok romantik. Bir kadını mutlu edecek her şeye sahip.

Sonuçta o da benden hoşlandı ama ne yapacağımızı bilmiyoruz.

RUMUZ: NRÇ



'MIZ' EKİNE TAKILDIM

S.U. CEVAP: Önce duygularını tek taraflı hoşlanma sanıp, kafamda 'genç edebiyatçıdan vazgeçirme' cümleleri oluştururken, bir bakarım ki ikiniz atı alıp Üsküdar'ı geçmişsiniz bile. Bu durumda ne benim çenemi, ne kendini ne de nişanlını yorma be cancağızım.