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Selda Uskan Selda Uskan
  • 03 Ağustos 2019, Cumartesi

Vay başıma gelen

SELDA abla beni kimse kurtaramaz ama yine de yazayım belki yardım eden olur... Kendime sevgili edineyim dedim.
Kız kim çıksa beğenirsin; benim hatunun arkadaşının kız kardeşi. Bir de salak oturmuş bunlara 'beni' anlatmış;
"Biriyle tanışmışmış, şöyle iyiymişim, şöyle bekarmışım!" Abla bizimkiler benimle tanışmak istiyorlar!
Rumuz; İBO

BENDE SÖZ BİTTİ
S.U. CEVAP;
Aklın kendine yetmezken, sevgili ne mana? Bu tip hevesleri icra etmek için insanda taktik yeteneği gelişmesi lazım. Gördüğüm kadarıyla sende zerresi yok. Dur bakalım, erkekler ne diyecek...
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