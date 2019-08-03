Vay başıma gelen
Kız kim çıksa beğenirsin; benim hatunun arkadaşının kız kardeşi. Bir de salak oturmuş bunlara 'beni' anlatmış;
"Biriyle tanışmışmış, şöyle iyiymişim, şöyle bekarmışım!" Abla bizimkiler benimle tanışmak istiyorlar!
Rumuz; İBO
BENDE SÖZ BİTTİ
S.U. CEVAP;
Aklın kendine yetmezken, sevgili ne mana? Bu tip hevesleri icra etmek için insanda taktik yeteneği gelişmesi lazım. Gördüğüm kadarıyla sende zerresi yok. Dur bakalım, erkekler ne diyecek...
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