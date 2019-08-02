Böylesini tanımadım!
İMZA: AYTEN Ç. TEKİRDAĞ
ŞAPKA ÇIKARIRIM
S.U. CEVAP: Hanımefendi karşısında saygıyla eğilirim. Sözünü ettiğiniz bazı kamu çalışanlarına gelince... Gençliğimde öğle nemrut suratlı kızlarla karşılaşırdım ki, "Sanırsın az önce kocasıyla el ele yakaladı" derdim içimden. Öyle bir nefret yani. Allah'tan artık yaşlıyım...
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