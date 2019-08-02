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Selda Uskan Selda Uskan
  • 02 Ağustos 2019, Cuma

Böylesini tanımadım!

SELDA Hanım, hep sorunları dile getiriyorsunuz. Bu gün değişiklik yapın, iyilik-dürüstlük ve güzelliği köşenize konuk edin lütfen. Kendisi, Tekirdağ Vergi Dairesi'nde çalışan bir memure. Çalışkanlığı, kibarlığı ve sabrı bir yana öğreniyorum ki, 'devletine yük olmamak için, abdest alma suyunu bile evden getirirmiş!' Bazı kamu çalışanlarına örnek olur inşallah.
İMZA: AYTEN Ç. TEKİRDAĞ

ŞAPKA ÇIKARIRIM
S.U. CEVAP: Hanımefendi karşısında saygıyla eğilirim. Sözünü ettiğiniz bazı kamu çalışanlarına gelince... Gençliğimde öğle nemrut suratlı kızlarla karşılaşırdım ki, "Sanırsın az önce kocasıyla el ele yakaladı" derdim içimden. Öyle bir nefret yani. Allah'tan artık yaşlıyım...
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