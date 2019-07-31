Hayatım bitti
Her lafı hakaret. Yaptığım yemeği, işi filan beğenmiyor hep eski karısını örnek gösteriyor. Geçen gün sebepsiz yere tokat attı. Boşanamam, ailem 'etrafa ne deriz' diye sorun çıkarıyor. Bir de kız tarafı olarak yatak odası gibi bir sürü eşya aldık, daha borçları duruyor. RUMUZ; BEŞİKTAŞ
ÖNCE SEN!
S.U. CEVAP; Tam altı kez "Etraf ne der" veya "borcun altından nasıl kalkarız" diye sormuşsun. Ee senden n'aber hayatım? Acaba 'yitirmekte olduğun ruh sağlığını' mı düşünsen bir ara? Bence kocayı boşa, işe gir borcu öde ve o dedikoduculara da koca bir nanik yap.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Sinir küpü oldu! 29 Temmuz 2019, Pazartesi SELDA abla, eşim melek gibidir ama son zamanlarda komşulara karşı adeta öfke patlaması yaşıyor. Bu insanlar, mahalle...
- Yıllarca kandırılmışım 28 Temmuz 2019, Pazar SELDA Hanım, 34 yıllık kocamın ihaneti ile karşı karşıyayım. Başka kadınları tercih etmesinden çok beni bunca yıldır...
- Bilmediğini bilememek 27 Temmuz 2019, Cumartesi SELDA abla, kocamın iş arkadaşı ve karısıyla ortaklaşa yazlık tuttuk. Daha önce de görüşüyorduk ama ben bu kadar...
- Tek kurban yeter 26 Temmuz 2019, Cuma SELDA Hanım, kızımın hayatı mahvolacak. Şimdiki eşimin oğlu ile sevgili olmuşlar! Halbuki ben onları 5 yaşından...
- Kayınvalidemi dövdü! 25 Temmuz 2019, Perşembe ANNEM, nişanlımın annesini dövdü Selda abla. Oğlan da ertesi sabah yüzüğü başıma attı. Annem önceki sözlümü de...