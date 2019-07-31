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Selda Uskan Selda Uskan
  • 31 Temmuz 2019, Çarşamba

Hayatım bitti

SELDA abla, yeni evliyim ve eşimden nefret ettim. Yaş farkımız olduğu için beni komplekse sokuyor.
Her lafı hakaret. Yaptığım yemeği, işi filan beğenmiyor hep eski karısını örnek gösteriyor. Geçen gün sebepsiz yere tokat attı. Boşanamam, ailem 'etrafa ne deriz' diye sorun çıkarıyor. Bir de kız tarafı olarak yatak odası gibi bir sürü eşya aldık, daha borçları duruyor. RUMUZ; BEŞİKTAŞ

ÖNCE SEN!
S.U. CEVAP; Tam altı kez "Etraf ne der" veya "borcun altından nasıl kalkarız" diye sormuşsun. Ee senden n'aber hayatım? Acaba 'yitirmekte olduğun ruh sağlığını' düşünsen bir ara? Bence kocayı boşa, işe gir borcu öde ve o dedikoduculara da koca bir nanik yap.
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