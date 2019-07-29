Sinir küpü oldu!
GÖRÜŞMEYİN
S.U.CEVAP; Kocan haklı hayatım, bugün yaşlı adamcağıza dil uzatan, yarın aynısını sana da yapar. Zaten mahallenin geri kalan dostları size yeter. Ve ne mutlu ki menfaati olmadığı halde 'kendini ortaya atabilen' bir eşe sahipsin. Onu çok öpüyorum.
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