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Selda Uskan Selda Uskan
  • 29 Temmuz 2019, Pazartesi

Sinir küpü oldu!

SELDA abla, eşim melek gibidir ama son zamanlarda komşulara karşı adeta öfke patlaması yaşıyor. Bu insanlar, mahalle bakkalımıza 'Hırsız' diye iftira attılar. Bizimki de 'doğrucu Davut', herkesin ne olduğunu suratlarına saydı döktü. 'Sinir doktoruna gidelim' diyorum, "Sen önce bunların vicdanlarını tedavi ettir" diyor. Köşenizi takip ediyor, biraz nasihat lütfen. Rumuz; T.K.

GÖRÜŞMEYİN
S.U.CEVAP; Kocan haklı hayatım, bugün yaşlı adamcağıza dil uzatan, yarın aynısını sana da yapar. Zaten mahallenin geri kalan dostları size yeter. Ve ne mutlu ki menfaati olmadığı halde 'kendini ortaya atabilen' bir eşe sahipsin. Onu çok öpüyorum.
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