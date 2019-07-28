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Selda Uskan Selda Uskan
  • 28 Temmuz 2019, Pazar

Yıllarca kandırılmışım

SELDA Hanım, 34 yıllık kocamın ihaneti ile karşı karşıyayım. Başka kadınları tercih etmesinden çok beni bunca yıldır kandırmış olmasına kırıldım. Size "Boşanayım mı?" diye sormayacağım. Çünkü bu yaştan sonra evimin dışında bir yaşam düşünemiyorum. Size "Bu durumu nasıl atlatabileceğim?" diye soracağım. Neticede 'Birlikte aynı evde ömrümü tamamlayacağım!'
RUMUZ: GÜL

ARTIK TEYZE OĞLUNUZDUR
S.U. CEVAP: Bunca yıldan sonra kesintiye uğramış ve mahremiyetini kaybetmiş ilişkilerde taraflar artık bir alt mertebe olan 'yakın akrabalığa' geçiş yapmış olurlar. Yeni akrabanız hayırlı olsun Gül Hanım. Aç bırakmayınız, gerisi size kalmış...​
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