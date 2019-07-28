Yıllarca kandırılmışım
RUMUZ: GÜL
ARTIK TEYZE OĞLUNUZDUR
S.U. CEVAP: Bunca yıldan sonra kesintiye uğramış ve mahremiyetini kaybetmiş ilişkilerde taraflar artık bir alt mertebe olan 'yakın akrabalığa' geçiş yapmış olurlar. Yeni akrabanız hayırlı olsun Gül Hanım. Aç bırakmayınız, gerisi size kalmış...
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