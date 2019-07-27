Bilmediğini bilememek

SELDA abla, kocamın iş arkadaşı ve karısıyla ortaklaşa yazlık tuttuk.

Daha önce de görüşüyorduk ama ben bu kadar cahil olduklarını anlamamışım. Yaz başından beri 4 kilo verdim, deniz kumu temizlemekten. Karısı hiçbir işe elini sürmüyor. Çekip gitsek paramız yanacak, zaten onu istiyorlar. "Otur konuş" demeyin anlamıyorlar, sabit fikirliler.

Rumuz; Erdek

'CAHİLİM DE CAHİLİM'

S.U.CEVAP; Gençlik cehaletimle kim bilir kimleri deli etmişimdir ama bu yaşımda şunu öğrendim;

'ısrarlı yetişkin bir şuursuzla' baş etmek gerçekten zor! Bence tatilinizi kısa kesmekte fayda var.

Hem bırakın onlar kendileri gibilerle mutlu olsunlar. Siz dengelerini bozuyorsunuz zaten.