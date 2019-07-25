Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 25 Temmuz 2019, Perşembe

Kayınvalidemi dövdü!

ANNEM, nişanlımın annesini dövdü Selda abla. Oğlan da ertesi sabah yüzüğü başıma attı. Annem önceki sözlümü de bayağı bir dövmüştü. Güzel de değilim, bu gidişle evde kalacağım. Aslında asil aileyiz ama annem mahalle kadınları gibi kavgaya meraklı niyeyse... Atsan atılmaz, satsan satılmaz abla, ben ne yapacağım cidden?
RUMUZ: BAHTSIZ

BANA YOLLA
S.U. CEVAP: Yolla ki, insanların konuşarak anlaştığını, ancak 'söz dağarcığının kısır olduğu hallerde kaba kuvvete başvurduğunu' lisanı münasiple anlatayım. Yüzük atan nişanlılarına gelince, beddua etme zavallılar canlarını kurtarmış. Hem mahkemeye verseler daha mı iyiydi, işinizden gücünüzden olurdunuz...
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Kayınvalidemi dövdü!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ