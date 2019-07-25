Kayınvalidemi dövdü!
RUMUZ: BAHTSIZ
BANA YOLLA
S.U. CEVAP: Yolla ki, insanların konuşarak anlaştığını, ancak 'söz dağarcığının kısır olduğu hallerde kaba kuvvete başvurduğunu' lisanı münasiple anlatayım. Yüzük atan nişanlılarına gelince, beddua etme zavallılar canlarını kurtarmış. Hem mahkemeye verseler daha mı iyiydi, işinizden gücünüzden olurdunuz...
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