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Selda Uskan Selda Uskan
  • 24 Temmuz 2019, Çarşamba

Şikayet merci yok!

SADECE 'aşk ve ihanet' mektuplarına yer verdiğinizi sananlar ne kadar yanılıyor. Siz bizim 'tüm sesimizsiniz' Selda Hanım. Ben de bir çocuk doktorundan şikayetçiyim, kendisi yakın komşum olur. Geçen gece oğlum havale geçirdi, telaşla kapısını çaldım, "Prensip olarak bakmıyorum" dedi. Bu ülkede bu tip insanları hiçbir yere şikayet edemiyorsunuz...
Rumuz; Aytek

ALLAH'A HAVALE EDİN
S.U.CEVAP; Çünkü er veya geç haddini bildiriyor. Ama sakın 'ölüm' dilemeyin. Ben mesela 'manzarası kapanıyor' diye güzelim iğde ağaçlarını kestiren adam için 'aynı sonu paylaşsın inşallah' demiştim...
Tövbe ettim.
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