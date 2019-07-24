Şikayet merci yok!
Rumuz; Aytek
ALLAH'A HAVALE EDİN
S.U.CEVAP; Çünkü er veya geç haddini bildiriyor. Ama sakın 'ölüm' dilemeyin. Ben mesela 'manzarası kapanıyor' diye güzelim iğde ağaçlarını kestiren adam için 'aynı sonu paylaşsın inşallah' demiştim...
Tövbe ettim.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Zengin şımarıklığı 23 Temmuz 2019, Salı SELDA Hanım, yaşadığım nahoş bir olaydan yola çıkarak 'insanımızın parayı bulunca nasıl küstahlaştığından' söz...
- Sonunda kabul etti! 22 Temmuz 2019, Pazartesi SELDA abla uzun süredir kafaya taktığım bir kız vardı. Dikkatini çekmek için her yolu denedim. Kızı mesaja boğdum,...
- Abi-kardeş olmuştuk 21 Temmuz 2019, Pazar SELDA abla, kocam dul bir kadınla aşk yaşıyor. Gençken 'eşlerimiz böyle bir şey yaparsa nasıl tiksineceğimizi'...
- Ya kötü değilse? 20 Temmuz 2019, Cumartesi SELDA Hanım, dünkü köşenizde kaynananın biriyle el ele verdiniz, iki gencin yuva kurmasına engel oldunuz! Nereden...
- Onu tercih etti! 19 Temmuz 2019, Cuma SİZ de evlat sahibisiniz, derdimi anlarsınız. Oğlumu her yalnız anne gibi zorlukla büyüttüm. Okuduğu okullarda...