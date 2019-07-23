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Selda Uskan Selda Uskan
  • 23 Temmuz 2019, Salı

Zengin şımarıklığı

SELDA Hanım, yaşadığım nahoş bir olaydan yola çıkarak 'insanımızın parayı bulunca nasıl küstahlaştığından' söz etmek istiyorum. Bunların çocukları daha da felaket.
Hiçbir şey üretmeden, tahsil yapsa da kültür bakımından sıfır, örf ve adetten bihaber, baba parasıyla kendini üstün gören bazı arkadaşlar bunlar. İnanın hallerine çok üzülüyorum.
İmza; Eğitimci

​DEĞERİNİZİ UNUTMAYIN
S.U. CEVAP; Ne işiniz var hocam sizin bu tip kendini bilmezlerle? Hele ağız dalaşına filan hiç gerek yok. Ne de olsa aranızda 'bir kütüphane dolusu kitap farkı' var. Ki dünyada hangi maddi kazanç böyle bir değerle kıyaslanabilir?
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