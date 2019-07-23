Zengin şımarıklığı
Hiçbir şey üretmeden, tahsil yapsa da kültür bakımından sıfır, örf ve adetten bihaber, baba parasıyla kendini üstün gören bazı arkadaşlar bunlar. İnanın hallerine çok üzülüyorum.
İmza; Eğitimci
DEĞERİNİZİ UNUTMAYIN
S.U. CEVAP; Ne işiniz var hocam sizin bu tip kendini bilmezlerle? Hele ağız dalaşına filan hiç gerek yok. Ne de olsa aranızda 'bir kütüphane dolusu kitap farkı' var. Ki dünyada hangi maddi kazanç böyle bir değerle kıyaslanabilir?
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