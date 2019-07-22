Sonunda kabul etti!
'İsteksizi' oynasam, hislerimin derinliğini anlamayacak.
Duygularımı belli edeyim diyorum.
Sence?
BAHTİYAR
ACELEN NE?
S.U. CEVAP; Kızın randevuyu kabul etmesi, seninle bir ilişkiye başlayacağı anlamı taşımaz. Öncelikle acele etme. O ne vakit 'hadi' derse adım atabilirsin. Unutma, kız kısmı 'olumlu' görünse de bunun çoğu romantizmdir. Her ne kadar erkekler romantizimden anlamasa da...
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