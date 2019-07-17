Herkes mi kötü ya!
DNA falan hallettik, ama ben de bittim. Sence durumum nedir abla?
Rumuz; Marangoz
İşin özeti şudur...
S.U. CEVAP; Hayatımızı kendi çabamızla gözlem altında tutabiliriz de dış mihraklardan gelen taarruzları geçiştirmek zor. İşte burada savunma mekanizmamızın gücü devreye giriyor.
Nedir o; tehlikeyi önceden sezecek akıl, fikir ve öngörü. Bunlar nasıl edinilir; tecrübeyle. Bu da hayatı derinden yaşamakla olur. Yani evlat önünde uzun bir yol var.
En az hasarla yürürsün inşallah.
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