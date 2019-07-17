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Selda Uskan Selda Uskan
  • 17 Temmuz 2019, Çarşamba

Herkes mi kötü ya!

ABLA, 20 yaşındayım, kazık yemediğim tek bir kişi yok. Ben mi kötüyüm, yoksa bütün kötüler mi beni buluyor bilemedim. Amca oğlumla atölye açtık, bütün işi ben yaptım. Paraları o kaptı, borçlar bana kaldı. Kızın biriyle çıkıyorduk, başkasından hamile kalmış, kabak benim başıma patladı.
DNA falan hallettik, ama ben de bittim. Sence durumum nedir abla?
Rumuz; Marangoz

İşin özeti şudur...
S.U. CEVAP; Hayatımızı kendi çabamızla gözlem altında tutabiliriz de dış mihraklardan gelen taarruzları geçiştirmek zor. İşte burada savunma mekanizmamızın gücü devreye giriyor.
Nedir o; tehlikeyi önceden sezecek akıl, fikir ve öngörü. Bunlar nasıl edinilir; tecrübeyle. Bu da hayatı derinden yaşamakla olur. Yani evlat önünde uzun bir yol var.
En az hasarla yürürsün inşallah.
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