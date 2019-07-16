Sevdaya tutulmaya gör
Oğlum sen salaksın salak! İnsan kendisi için okul bırakıp 7-24 işe girmek suretiyle hayatını mahveden benim gibi kızdan ayrılıp, bir sümüklünün peşine gider mi? Üstelik sen de okulu bırakmışsın!
"Beni kuaförden al bebeğim, cep faturamı öde bebeğim, annemlerin çatısı akıyor tamir et bebeğim, o esnada düş kaburgaların çatlasın bebeğim, el ele ortamlarda gezemeyiz senden utanıyorum bebeğim..." Beter ol bebeğim.
Beni sorarsan çektiğimiz krediler yüzünden hayatım kaydı, artık kalacak evim bile yok! Kendisine kısa ve acısız bir ölüm diliyorum abla.
RUMUZ; Seher Sükunet vakti
S.U. CEVAP; Esasen bu gibi durumlarda ender susarım ama vakit galiba sükunet vakti sevgili okurlar.
Çünkü bilirim, sigarasını sigarayla yakan arkadaşa hikayesini daha fazla sormayacaksın...
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