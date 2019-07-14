Kimse büyük konuşmasın
Rumuz; Yaren
AMA AKIL DA VERMİŞ!
S.U. CEVAP; Ve o akılla bizlerin kendimizi koruyup kollamasını istiyor.
Ama bazen duygular o kadar ağır basıyor ki, aynı hatalara düşüyoruz.
Artık bunda 'hayatı kızdırmamızın' ne kadar etkisi var bilmiyorum.
Galiba önemli olan 'kendi sağlam kurallarımızı' oluşturmak... Bu arada kardeşinizin kurtulmasına çok sevindim.
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