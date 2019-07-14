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Selda Uskan Selda Uskan
  • 14 Temmuz 2019, Pazar

Kimse büyük konuşmasın

SELDA abla benim altını çizmek istediğim konu şu; insan ne zaman büyük konuşursa, aynısı başına geliyor. Annem mesela, hayatı boyunca herkese laf etti; "Filancanın oğlu madde bağımlısı" dedi, erkek kardeşimi bataklığın dibinden zor çıkardık. "Fişmekanın kızı kocaya kaçmış" dedi ben 36 yaşındayım evde kaldım. Diyeceğim, kendinize olmasa bile Allah mutlaka çevrenizden birine veriyor.
Rumuz; Yaren

AMA AKIL DA VERMİŞ!
S.U. CEVAP; Ve o akılla bizlerin kendimizi koruyup kollamasını istiyor.
Ama bazen duygular o kadar ağır basıyor ki, aynı hatalara düşüyoruz.
Artık bunda 'hayatı kızdırmamızın' ne kadar etkisi var bilmiyorum.
Galiba önemli olan 'kendi sağlam kurallarımızı' oluşturmak... Bu arada kardeşinizin kurtulmasına çok sevindim.
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