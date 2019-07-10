Yaşımdan nefret ediyorum

SELDA abla yardımına ihtiyacım var. Onu ilk gördüğümde 16 yaşındaydım. O ise benden 4 yaş büyüktü... Mahallenin sorunlu çocuğu olduğumdan ilgisi daha çok alay etme, hor görme şeklindeydi. Sonra birden her şey değişi ve bana aşık oldu. Bu kez de aramızdaki yaş farkından dolayı uzak duruyor. Daha çok etraftan çekiniyor. Ne yapmalıyım sizce?

Rumuz; F16

UMUDUNU YİTİRME

S.U. CEVAP; Acaba diyorum, hızlandırılmış akıl ve bilgi takviyesi mi yapsak senin bünyeye? Ama engin hayat tecrübesini nasıl edindireceğiz bu dar vakitte? Demek ki bekleyeceğiz delikanlı. Tabii bu arada boş durmayacağız, 'doğru, iyi, yürekli ve efendi' bir kişilik geliştireceğiz. Ki hiçbir kadının bu tür donanıma kayıtsız kalacağını sanmam.