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Selda Uskan Selda Uskan
  • 03 Temmuz 2019, Çarşamba

Karım rol yapıyor...

SELDA abla, yeni evliyim ve son günlerde eşimle ilgili bazı korkularım oluştu. Eve birileri geldiğinde mesela çok hamarat, hoş sohbet, canlı, esprili ve bana karşı ilgili.
Ama yalnız kaldığımızda buz gibi soğuk, ısrar etmesem yanına yaklaştırmayacak. Evlilik danışmanı önereceksiniz biliyorum ama bunu yaşayan erkek okurlarınızın fikri daha önemli.
RUMUZ; REİS

KADIN GÖZÜYLE...
S.U.CEVAP; Acaba nikah öncesi aynı evi paylaşıp, eşlerin birbirilerini tanıması mı gerekiyor? Ama o zaman da, 'doğru kişiyi' bulana kadar özellikle biz kadınlar çok yıpranacağız demektir. Toplum gözünde yiyeceğimiz 'kimler geldi, kimler geçti abla' damgasında söz etmiyorum bile.

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