Akıllı görünen saflarız...
Bütün mal varlığım gitti. O günden beri el işleriyle hayatımı kazanmaya çalışıyorum. Hanımlara örnek olsun.
RUMUZ; NİMET
İhtiyaçlar ağır basıyor...
S.U. CEVAP; Bir yaştan sonra bazılarımız için duygusal ihtiyaçlar öne geçiyor ve gözlerimiz maalesef bütün uyarılara kapanıyor. Bu yüzden hangi arkadaşım "Ben aşık oldum" dese, 'yandığının resmidir' derim.
Tabii Allah kötülerden korusun. Yoksa bizim gidik akıllarla bu işler biraz zor.
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