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Selda Uskan Selda Uskan
  • 01 Temmuz 2019, Pazartesi

Akıllı görünen saflarız...

SELDA Hanım, ben Zerrin Özer hayranıyım. Tüm aşklarımı onun şarkılarıyla yaşadım. 'Gönlümün Sultanısın' kasedi çalınmaktan bozulmuştu, düşünün. Ve kadere bakın ki bu gün sanatçımızın başına gelen 'kandırılma' olayını ben de yaşadım.
Bütün mal varlığım gitti. O günden beri el işleriyle hayatımı kazanmaya çalışıyorum. Hanımlara örnek olsun.
RUMUZ; NİMET

İhtiyaçlar ağır basıyor...
S.U. CEVAP; Bir yaştan sonra bazılarımız için duygusal ihtiyaçlar öne geçiyor ve gözlerimiz maalesef bütün uyarılara kapanıyor. Bu yüzden hangi arkadaşım "Ben aşık oldum" dese, 'yandığının resmidir' derim.
Tabii Allah kötülerden korusun. Yoksa bizim gidik akıllarla bu işler biraz zor.
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