Sorunum cici babam
İlk işi benim köpeğimi uzaklaştırmak oldu, kıl-tüy alerjisi varmış! "Babana git" demeyin, Marmaris'te hippi hayatı yaşıyor.
RUMUZ; BARBE
TEK KURTULUŞ!
S.U. CEVAP; Yapmak çok zor ama, giden köpeğinin yerine 'bol bol kitap okumayı' koyabilir misin acaba? Fazla değil 15 gün odana kapan ve gerçek dünyanın yaşam şifrelerini keşfet... Bu arada şunu düşün: evinizin geçimini sağlayan, senin masraflarını üstlenen de o 'adam!' Bana lütfen yine yaz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Ben de o kervandayım... 25 Haziran 2019, Salı SELDA abla 'kocasından şikayet edenler' kulübüne hoşgeldim. Tiksinti boyutunda değil ama tahammül etmem gittikçe...
- Kocam midemi bulandırıyor 24 Haziran 2019, Pazartesi SELDA abla, özetle kocamdan tiksiniyorum. 2 yıl önce görücü usulü evlendik. Babamın ortağı idi. İlk günler daha...
- Şarkısız okumayın... 22 Haziran 2019, Cumartesi Selda abla şu anda saat 04.00... Derdimi dökmeye kelimelerim yetersiz... Ablacım, bir kızı çok sevdim ama o beni...
- Delil olarak kullanacağım 19 Haziran 2019, Çarşamba Selda abla, kocam ve kaynanam yüzünden evden kaçacağım. Haftada bir hanımefendinin evini temizlemezsem, sonu itiş-kakışa...
- Ailemden utanıyorum... 18 Haziran 2019, Salı SELDA abla, lafı baştan söyleyeyim... Ailem beni utandırıyor! Okuttular sağ olsunlar, iş güç sahibi yaptılar. Haliyle...