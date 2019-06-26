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Selda Uskan Selda Uskan
  • 26 Haziran 2019, Çarşamba

Sorunum cici babam

SELDA abla, canım kadar çok sevdiğim babamı annem boşadı. Sonra da çocukluk arkadaşıyla evlendi. Adam bildiğiniz kötünün kötüsü Thanos karakteri. Evrende her şeyi yok etmek üzere kurgulanmış.
İlk işi benim köpeğimi uzaklaştırmak oldu, kıl-tüy alerjisi varmış! "Babana git" demeyin, Marmaris'te hippi hayatı yaşıyor.
RUMUZ; BARBE

​TEK KURTULUŞ!
S.U. CEVAP; Yapmak çok zor ama, giden köpeğinin yerine 'bol bol kitap okumayı' koyabilir misin acaba? Fazla değil 15 gün odana kapan ve gerçek dünyanın yaşam şifrelerini keşfet... Bu arada şunu düşün: evinizin geçimini sağlayan, senin masraflarını üstlenen de o 'adam!' Bana lütfen yine yaz.
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