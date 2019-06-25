Ben de o kervandayım...

SELDA abla 'kocasından şikayet edenler' kulübüne hoşgeldim. Tiksinti boyutunda değil ama tahammül etmem gittikçe zorlaşıyor. Evet çok pis. Dişlerini fırçalamayan, banyo yapmayan, kısaca kötü kokan biri. Kendi iş yerimiz var, müşterileri bu yüzden kaçıyor.

Çocuğum olmasa ben de kaçacağım.

Ne yapmalıyım sizce?

RUMUZ; YÜZGÜLÜ​

S.U. CEVAP; Boşanmak kocanın işine mi gelir, yoksa ayağını sokak kapısına dayayıp "Gitmeeem" diye diretir mi? Yani pis kalmak bahanesi olabilir mi? Olay bu boyutta değilse kolay; aynı sokak kapısından itibaren 3 tas su koyacaksın, yıkaya yıkaya içeri alacaksın.

Miss.