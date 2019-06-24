Kocam midemi bulandırıyor
İlk günler daha fazlaydı, kusuyordum resmen ama gidecek yerim olmadığı için katlandım.
Bir de evimi çok seviyordum, yeni eşyalar falan. Ama artık dayanamıyorum.
Babam vefat etti, hesap vereceğim insan kalmadı.
Ne yapmalıyım sizce?
RUMUZ; YOLUN SONU
HAYIR YOLUN BAŞI...
S.U. CEVAP; Çünkü daha çok gençsin ve hayat önünde duruyor.
Başka bir anlaşmazlık olsaydı 'şöyle yap, böyle düşünmeye çalış' derdim ama mide bulantısına laf dinletemez insan. Yapacağın şey, boşanıp bir işe girmek ve kurda kuşa yem olmadan yeni, sevebileceğin iyi bir kısmet bulmak.
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