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Selda Uskan Selda Uskan
  • 24 Haziran 2019, Pazartesi

Kocam midemi bulandırıyor

SELDA abla, özetle kocamdan tiksiniyorum. 2 yıl önce görücü usulü evlendik. Babamın ortağı idi.
İlk günler daha fazlaydı, kusuyordum resmen ama gidecek yerim olmadığı için katlandım.
Bir de evimi çok seviyordum, yeni eşyalar falan. Ama artık dayanamıyorum.
Babam vefat etti, hesap vereceğim insan kalmadı.
Ne yapmalıyım sizce?
RUMUZ; YOLUN SONU

​HAYIR YOLUN BAŞI...
S.U. CEVAP; Çünkü daha çok gençsin ve hayat önünde duruyor.
Başka bir anlaşmazlık olsaydı 'şöyle yap, böyle düşünmeye çalış' derdim ama mide bulantısına laf dinletemez insan. Yapacağın şey, boşanıp bir işe girmek ve kurda kuşa yem olmadan yeni, sevebileceğin iyi bir kısmet bulmak.
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Haberler Yazarlar Selda Uskan Kocam midemi bulandırıyor
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