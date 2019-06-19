Delil olarak kullanacağım

Selda abla, kocam ve kaynanam yüzünden evden kaçacağım. Haftada bir hanımefendinin evini temizlemezsem, sonu itiş-kakışa ve can yakmaya varan kavgalar çıkıyor.

Mailimi yayınlayın ki, ileride delil olarak kullanayım.

Çünkü biliyorum televizyonlara çıkıp "Karım başkasıyla gitti" diye iftiralar atacaklar.

RUMUZ: ESKİ GELİN

SİNİRLE SÖYLÜYORSUNUZ

S.U. CEVAP: Tahminim bu yönde ama siz yine de bir aile danışmanına mı gitseniz acaba? Belki kocanızın profesyonel birinden yardım alması gerekiyor. Mailinizin devamındaki diğer örnekler pek iç açıcı değil çünkü. Ama yine de boşanmak saçma olur.