Nasıl bileceğim?

SELDA abla, herkese yardımcı oluyorsun. Lütfen benim mailimi de yayınla. Ablacım benim bir sevdiğim var. Kız evlenmek istiyor ama ben hazır değilim. Yani onu sevip sevmediğimi, evlenirsek anlaşabilir miyiz bilmiyorum.

Nasıl anlarım? Kız Ankara'da oturuyor, buraya Burdur'a 3 aylığına geldi. Olmazsa gidecek.

RUMUZ; ÇARESIZ

ÜÇ TEMEL KURAL

S.U. CEVAP; Bak hayatım şunlar şart... En az beş konuda aynı şekilde düşüneceksiniz.

Her türlü maneviyatı ve bedensel aktiviteleri paylaşabileceksiniz.

Hayata bakış açılarınız benzeyecek.

Aksi taktirde Burdur-Ankara yol sapağına kadar varın, orada efendice vedalaşın ve ayrı yönlere doğru yol alın. He mi güzelim?