Karım da okuyacak
Sorunlu bir erkek çocuğu yetiştiriyoruz.
Belki bu sebepten çok sinirli. Lafını tartmadan konuşuyor. Böyle giderse çevremizde eş-dost kalmayacak.
Özellikle bana karşı ağır ithamlarda bulunuyor. 'Belki de başka bir kadın varmış hayatımda, o yüzden oğlanla ilgilenmiyor muşum!'
Rumuz; N. Kara
İŞ SANA DÜŞÜYOR
S.U. CEVAP;
Söylenen her lafı böyle algılıyorsan, sorunu çözme ihtimalin sıfır. Bu tür çocuklar anne için üzüntü kaynağıdır.
Bütün günü dip dibe geçirmek baş edilebilir bir durum değildir.
Fazlasıyla anlayışlı ve ilgili olmalısın.
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