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Selda Uskan Selda Uskan
  • 14 Haziran 2019, Cuma

İntikam hissi uyandırıyor...

SELDA Abla dünkü köşenizde, adamın biri damadına resmen kafayı takmış. Neymiş efendim kızına çok düşkünmüş, kıskanıyormuş!
Benim babam da bana düşkün, n'apacağız şimdi? 7-24 karıma işkence mi edeceğiz? Bu tip kız babalarına bir önerim olacak; Beyler...
Elin oğluna bu kadar yüklenmeyin, alır kızı gider yapmadığını bırakmaz. Size de eliniz kolunuz bağlı izlemek kalır.
Rumuz; S.A.Ç.

ÇOK HAKLISIN...
S.U.CEVAP; Gerçekten de evliliğini bir tür intikam oyununa çeviren erkekler biliyorum.
Sadece kayınbabaya tepkiden değil, genel olarak "Bu berbat hayata bu kadın yüzünden mahkum oldum" diyerek ilişkiyi istemsiz sürdürüyorlar.
Hata mı?
Salaklık derecesinde...

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