Kayınbabam beni çok kıskanıyor
Böyle giderse de evlilik uzun sürmez...
RUMUZ; METİN B.
YANMIŞSIN OĞLUM SEN!
S.U. CEVAP; 'Damat ve gelinleriyle çocuklarını paylaşamama' durumu biraz geri kafalılık. Ama yapacak şey de yok. Adamın yanında fazla yakınlaşmamaya çalışacaksın mesela. Daha önemlisi kızı üzecek en ufak harekette bulunmayacaksın. Kabul et 'eş' değil 'prenses' alıyorsun.
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