Bugünkü
Takvim
Selda Uskan Selda Uskan
  • 12 Haziran 2019, Çarşamba

Kayınbabam beni çok kıskanıyor

SELDA abla, nişanlı bir gencim. Sorunum, kayınbabam! Kızı doğduğu günden itibaren, damadı olacak insandan nefret etmiş bir psikopat. Düşünün, dart kartonuna 'damat' yazmış, yıllarca oraya nişan alıp ok atmış. İşin kötüsü evlendiğimizde parasızlık yüzünden üst katlarında oturacağız. Nişanlımı sevmesem, 'Al başına çal' diyeceğim ama yapamıyorum.
Böyle giderse de evlilik uzun sürmez...
RUMUZ; METİN B.

YANMIŞSIN OĞLUM SEN!
S.U. CEVAP; 'Damat ve gelinleriyle çocuklarını paylaşamama' durumu biraz geri kafalılık. Ama yapacak şey de yok. Adamın yanında fazla yakınlaşmamaya çalışacaksın mesela. Daha önemlisi kızı üzecek en ufak harekette bulunmayacaksın. Kabul et 'eş' değil 'prenses' alıyorsun.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar Selda Uskan Kayınbabam beni çok kıskanıyor
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ