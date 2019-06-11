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Selda Uskan Selda Uskan
  • 11 Haziran 2019, Salı

Çıkmazdayım...

NEŞELİ bir aşk yaşamak istiyorum Selda abla. Hayatım boyunca hep sevdim, hep kahroldum. Türk erkeği başka türlüsünü bilmiyor, aşkını işkence çektirerek yaşatıyor. Kuzenim, çalıştığı yerde Amerikalı biriyle tanıştı, ne zaman görsem mutluluk saçıyorlar. Adamın arkadaşıyla da beni tanıştırmak istiyorlar. Bu işin uzmanı olarak ne dersiniz?
RUMUZ; ADANA

RUHSAL BERABERLİK
S.U. CEVAP; Maalesef 'Joni'lerle flört' uzmanlık alanım dışında.
Nedeni basit; yabancı lisanlara 'laf ebeliği' yapacak kadar vakıf değilsem, o topa hiç girmedim. Kanımca ilişki, 'hareket' bazlı değil 'derinlemesine sohbeler üzerine' kurulmalı Bilmem anlatabildim mi?
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Haberler Yazarlar Selda Uskan Çıkmazdayım...
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