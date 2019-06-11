Çıkmazdayım...
RUMUZ; ADANA
RUHSAL BERABERLİK
S.U. CEVAP; Maalesef 'Joni'lerle flört' uzmanlık alanım dışında.
Nedeni basit; yabancı lisanlara 'laf ebeliği' yapacak kadar vakıf değilsem, o topa hiç girmedim. Kanımca ilişki, 'hareket' bazlı değil 'derinlemesine sohbeler üzerine' kurulmalı Bilmem anlatabildim mi?
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