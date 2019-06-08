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Selda Uskan Selda Uskan
  • 08 Haziran 2019, Cumartesi

Seviyorum ama evlenemem!

SELDA abla bunalımdayım. İki yıldır kendimden 6 yaş büyük, dul bir hanımla ilişkim var. Bazı geceler gizlice buluşuyoruz.
Burası küçük yer dedikodusu bol.
Ama 'koluna tak gez' dersen, itiraf edeyim bana uygun değil. Ailem şimdi bir kız bulmuş, evlenmem için ısrar ediyor. Aslında çocuk sevmesem müzmin bekar kalırım.
Ne yapmalıyım sizce?
RUMUZ; TOLGA

ABİSİNE GÖRÜNME!
S.U.CEVAP; Sana acı bir haberim var, o 'dul hanımın' abisi yakında memleketten dönüyormuş! İlk işi de 'kız kardeşini kullanıp atan adamla' hesaplaşmak olacakmış! Oğlum, günah değil mi elin kadınına, bırak evleneceği birini bulsun, mutlu olsun. Benimki yapsa evlatlıktan reddederim bilesin.
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