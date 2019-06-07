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Selda Uskan Selda Uskan
  • 07 Haziran 2019, Cuma

Onlar ayrı bir tür

SELDA abla dün bir mail yayınladınız. Kadının biri, torununun sevgilisine hakaret ediyor. Kızın sayısız flörtü olmuşmuş!
Sana ne hanım? Selda abla zaten bu 'erkek analarına' ifritim. Sanki ayrı bir tür. Adeta oğullarına tapınıyorlar.
Kızlara önerim; kocası olmayan kadına asla gelin gitmeyeceksin!
Rumuz; Kaynanazede

OĞLAN ANASINDAN CEVAP!
SELDA USKAN CEVAP: Kız 'zede' ben de oğlan anasıyım, üstelik koca da yok! Şaka şaka, keşke herkes benim gibi engin gönüllü olsa da, gelin-kaynana masalı tarihe karışsa.
Bu arada haklısın dünkü hanımefendi biraz acımasızdı. İnsan 19 yaşında ne kadar 'kötülük' yapmış olabilir ki?
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