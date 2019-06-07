Onlar ayrı bir tür
Sana ne hanım? Selda abla zaten bu 'erkek analarına' ifritim. Sanki ayrı bir tür. Adeta oğullarına tapınıyorlar.
Kızlara önerim; kocası olmayan kadına asla gelin gitmeyeceksin!
Rumuz; Kaynanazede
OĞLAN ANASINDAN CEVAP!
SELDA USKAN CEVAP: Kız 'zede' ben de oğlan anasıyım, üstelik koca da yok! Şaka şaka, keşke herkes benim gibi engin gönüllü olsa da, gelin-kaynana masalı tarihe karışsa.
Bu arada haklısın dünkü hanımefendi biraz acımasızdı. İnsan 19 yaşında ne kadar 'kötülük' yapmış olabilir ki?
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