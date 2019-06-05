Romantizm

SELDA abla, tuhaf gelebilir ama eşimin aşırı nezaketi yüzünden cinsel hayatımız kalmadı. Kendisi edebiyat düşkünü, hülyalara dalan, eskinin Reşat Nuri'si gibi bir adam. Önceleri hoşuma gidiyordu ama artık enerjik, hareketli ve canlı biri olsun isiyorum. Saçlarını uzatıp, geceleri ormanda adamlarıyla buluşan asilerin başı gibi bi şey...

RUMUZ: B.

AH ŞU GERÇEKLER!

S.U.CEVAP; Ben de çocukluğumda 'Çelik Bilek'i isterdim. İtiraf edelim, kadın milleti ne kadar sünepe ruhlu olsak da, ruhumuzda adamların fark edemediği bir coşku taşırız. Ama bizim 'Çelik Bilek'leri bir düşünsene...

Adam muhasebeci, otobüs dolmuş derken perperişan...

Hangi enerji?