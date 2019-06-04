Dost mu var ki bayram olsun?

SELDA Hanım, 'bayramda evini dostlarına açmayıp, tatile gidenlere' boşuna kızmayın. Çünkü insanlar haklı. Komşuluk da, bayramlar da eskidenmiş. Örneğin ben iflas geçirdim hiç kimse kalmadı yanımda. Kızım kocaya kaçtı diye adını bilmem neye çıkardılar. Dedikodusu hala sürüyor. Şimdi ben bunların nesine kapımı açayım?

Rumuz; İsmail/Bursa

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S.U.CEVAP; Belki siz de onlara gereken önemi vermediniz!

Dostluğun en değerli kuralı, her şartta arkadaşın yanında olmaktır. Böyle hayat geçmez.

Eskisinden 'kazık yemiş' olabilirsiniz ama mutlaka yeni dostlar edinmeniz gerekiyor.

Affetme müessesemiz vardır, hatırlatırım.