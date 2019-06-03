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Selda Uskan Selda Uskan
  • 03 Haziran 2019, Pazartesi

Geleceğimi mahvettim...

SELDA abla, geçen yıl kız arkadaşımla denize gittik, yaptığım eşek şakası yüzünden kız kayalara düştü ve yüzü ciddi biçimde yaralandı. Aslında estetik ameliyatını yaptırmam gerekiyordu ama para bulamadım. Bunun üzerine ilişkimiz bir anda evlilik boyutuna geldi. Oysa hiç düşünmüyordum.
Kendisini evlenecek kadar sevmiyorum. Üstelik yüzündeki izler beni de çok rahatsız ediyor.
RUMUZ; VİCDAN

Ya onun geleceği?
S.U. CEVAP; Bu şartlarda yaptığınız evlilikte o kızcağız ne kadar mutlu olacak sence? Düşünsene ömür boyu suratına iğrenerek bakan bir eş!
Bence gerçek duygularını anlat.
Belki bir kez daha yıkılacak ama hayatının kalan kısmında mutluluk şansını yakalayacak. Dilerim çok iyi bir mesleği olur ve o açığı kapatır.
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