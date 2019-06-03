Geleceğimi mahvettim...
Kendisini evlenecek kadar sevmiyorum. Üstelik yüzündeki izler beni de çok rahatsız ediyor.
RUMUZ; VİCDAN
Ya onun geleceği?
S.U. CEVAP; Bu şartlarda yaptığınız evlilikte o kızcağız ne kadar mutlu olacak sence? Düşünsene ömür boyu suratına iğrenerek bakan bir eş!
Bence gerçek duygularını anlat.
Belki bir kez daha yıkılacak ama hayatının kalan kısmında mutluluk şansını yakalayacak. Dilerim çok iyi bir mesleği olur ve o açığı kapatır.
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