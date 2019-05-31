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Selda Uskan Selda Uskan
  • 31 Mayıs 2019, Cuma

Haddini aşmak...

SELDA Hanım yine küçücük bir kıza, 'Evini barkını bırak bir an önce evlen' diyorsunuz.
Benim kızım da 17 yaşında sizin gibi hariçten gazel okuyanların beyin yıkaması sonucunda kocaya kaçtı ve hayatı bitti. Yaşınız ve tecrübeniz ne olursa olsun başkalarının yaşamları hakkında ahkam kesemezsiniz.
Biz yetişkinler etkilenmeyebiliriz ama ya aklı bir karış havada gençler?
Rumuz; Baba...

​BİLMEDEN KONUŞUYORSUNUZ...
S.U. CEVAP; Haklısınız, doğrudan insan hayatını ilgilendiren ve en ufak bilinçsiz yönlendirmede felaketlere neden olabilecek pozisyonlardayız. Ama ben şahsen 'kesinlikle ve ivedilikle uzman gerektiren konularda' yorumsuz kalır ve okuru mutlaka yönlendiririm.
En azından bu bile hizmettir. Not;
Sizin kızınızı bilmem ama o genç kızın 'yaşadığı o evden tek kurtuluşu' evlilikti...
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