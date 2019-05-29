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Selda Uskan Selda Uskan
  • 29 Mayıs 2019, Çarşamba

Baba baskısı

SELDA abla, babamla anlaşamıyoruz.
Bazen nefret ettiğini düşünüyorum.
İkisi üvey 6 kardeşiz.
Liseden sonra okumadım, aileme yardımcı olmak için çalışıyorum. Üç kuruş haftalığımı da babam alıyor. Bırakırsa giyim-kuşama yatırırmışım!
Erkeklere kendimi beğendirmek için çalışıyormuşum zaten.
Hayattan bezdim ablacım ve dertleşecek kimsem yok.

Rumuz;Semra

​BELKİ DE EVLENMELİSİN
S.U. CEVAP; Anladığım kadarıyla ailende durumlar karışık. Keşke doğrudan meslek lisesi okuyup 'vasıflı eleman' olarak hayatına devam etseydin. Neden 'elektrik tamircisi' kadın olmasın ki! Ama bu kez de gittiğin tekinsiz evlerde başına iş açılırdı.
Of çivisi çıktı bu dünyanın ama sen bana bakıp moralini bozma.
Dilerim dünyanın en melek adamıyla tanışır, mutlu bir evlilik yaparsın aşkım.
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