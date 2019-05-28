Abla imdat!
Rumuz; Yiğit
YA ÇOCUK, YA İŞ
S.U. CEVAP; Kadın milletini yakandan düşürmek istiyorsan, her sene çocuk doğurtup meşgul edeceksin azizim. Ama sen en iyisi Bruce Willis'in polisiyelerini izlet.
Hani o güzelim adam kelle koltukta para kazanırken, karısı şahane villasında yan gelip oturur, bir de hesap sorar ya, "Hani bu son işindi honey?" Bence izlenmeli ve ne kadar antipatik olunduğu görülmeli.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Hep hüsran... 27 Mayıs 2019, Pazartesi SELDA abla sakın sen de bana "Hayatın baharındasın, önünde ışıklarla dolu uzun bir yol var" filan gibi laflar etme....
- Damadım hanım hanımcık! 25 Mayıs 2019, Cumartesi Selda abla, dul bir anneyim ve kızım var. Tuttuğunu koparan güçlü bir kız yetiştirdim. Ama damadım tam tersi. Yok...
- Katliama karşı önerim! 24 Mayıs 2019, Cuma SELDA Hanım, 10 yıl önce ben henüz çocukken komşumuz kadın, boşandığı kocası tarafından öldürmüştü. O günden beri...
- Duygularımı yazdım 22 Mayıs 2019, Çarşamba EMİNİM o da okuyacaktır. Okusun da nasıl bir kızı terk etmiş anlasın; "Hani sen benim hayat yolumda şans eseri...
- Annem mi, karım mı? 21 Mayıs 2019, Salı SELDA abla, hayatın en büyük sorunuyla karşı karşıyayım. Bir yıllık evliyim ve anacığım da bizimle birlikte yaşamak...