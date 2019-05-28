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Selda Uskan Selda Uskan
  • 28 Mayıs 2019, Salı

Abla imdat!

SELDA abla merak ediyorum... Kadınlar 24 saat kocalarıyla dip dibe yaşamaktan sıkılmıyor mu? Karım istiyor ki, sırtıma bir küfe koyayım birlikte dolaşalım. Bazen nöbete kalıyorum, dönüşümde kıyamet kopuyor. Oysa görev dışında sürekli beraberiz, ne isterse yapıyorum. Abla burasını bütün evli kadınlar okusun; arkadaşlar imdat, yeminle bitirdiniz bizi.
Rumuz; Yiğit

YA ÇOCUK, YA İŞ
S.U. CEVAP; Kadın milletini yakandan düşürmek istiyorsan, her sene çocuk doğurtup meşgul edeceksin azizim. Ama sen en iyisi Bruce Willis'in polisiyelerini izlet.
Hani o güzelim adam kelle koltukta para kazanırken, karısı şahane villasında yan gelip oturur, bir de hesap sorar ya, "Hani bu son işindi honey?" Bence izlenmeli ve ne kadar antipatik olunduğu görülmeli.
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