Hep hüsran...
2 kez aşık oldum, ikisi de hüsran.
Aslında şu anda beni teselli edecek tek bir cümle bile duymak istemiyorum. Bunları da niye yazdıysam...
RUMUZ; SON GÜN
Ya hiç olmasalardı?
S.U. CEVAP; Mini minnacık bir köşede nasıl edip de sana üç kelimeyle umut aşılayabilirim bilmiyorum.
Ama şunu önerebilirim; internete gir, 'eli ayağı olmadığı halde kendi kendine yemek yiyen 2 yaşındaki bebek' videosunu izle. Evet hepimiz aynen öyle olabilirdik.
Daha kötüsü o bebeğin babası olabilirdin! Ağır aksak da olsa hayat yaşamaya değer evlat.
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