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Selda Uskan Selda Uskan
  • 27 Mayıs 2019, Pazartesi

Hep hüsran...

SELDA abla sakın sen de bana "Hayatın baharındasın, önünde ışıklarla dolu uzun bir yol var" filan gibi laflar etme. Çünkü ben bir ayağı diğerinden 7 santimetre kısa, 22 yaşında koskoca bir adamım.
2 kez aşık oldum, ikisi de hüsran.
Aslında şu anda beni teselli edecek tek bir cümle bile duymak istemiyorum. Bunları da niye yazdıysam...
RUMUZ; SON GÜN

Ya hiç olmasalardı?
S.U. CEVAP; Mini minnacık bir köşede nasıl edip de sana üç kelimeyle umut aşılayabilirim bilmiyorum.
Ama şunu önerebilirim; internete gir, 'eli ayağı olmadığı halde kendi kendine yemek yiyen 2 yaşındaki bebek' videosunu izle. Evet hepimiz aynen öyle olabilirdik.
Daha kötüsü o bebeğin babası olabilirdin! Ağır aksak da olsa hayat yaşamaya değer evlat.
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