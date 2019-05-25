Damadım hanım hanımcık!

Selda abla, dul bir anneyim ve kızım var. Tuttuğunu koparan güçlü bir kız yetiştirdim. Ama damadım tam tersi. Yok yanlış anlamayın sandığınız gibi değil. Sadece kılık kıyafetine, el yüz bakımına çok dikkat ediyor.

Tabi bir de küpe takıyor. Aile içinde hoş karşılanmıyor, sürekli dedikodusunu yapıyorlar. Nasıl hareket etmeliyim bilmiyorum?

RUMUZ; Altınova

KIZINIZ İKNA EDEBİLİR

S.U. CEVAP; "Sallantılı Sevim Çağlayan küpesi değilse neden olmasın" diye düşünüyorum.

Neticede bunu Osmanlı padişahları bile kullanıyordu.

Ama şuna karşıyım; sizin damat efendi 'kara kaş üstüne kara gözlü' tipik Türk erkeği ise nohut kadar olanı da yakışmıyor. Kaldı ki Sultan Süleyman bile kafadaki sarığı çıkarınca kulaktaki sallantı hoş durmuyor. Bırakın, kızınız ikna etsin.