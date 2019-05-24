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Selda Uskan Selda Uskan
  • 24 Mayıs 2019, Cuma

Katliama karşı önerim!

SELDA Hanım, 10 yıl önce ben henüz çocukken komşumuz kadın, boşandığı kocası tarafından öldürmüştü. O günden beri düşünürüm. Kadıncağız 'barış görüşmesi için' gitmişti güle oynaya.
Diyorum ki acaba bu randevuyu semt karakolunun yakınlarında bir yerde mi verseler? Veya sadece telefonda vedalaşsalar! Aynı konu hakkında kamu spotu hazırlanıp, kadınlarımız uyarılabilir.
RUMUZ: EKREM

BUNLAR KURNAZ...
S.U. CEVAP: Düşünmüşsünüz sağolun da, erkek milletinin işine gelince romantik bir belagat ustası olduğunu bilmiyor musunuz?
Adam diyor ki "Aşkım gel güzel vedalaşalım, birbirimizin aklında böyle kalalım!" Veya ortada çocuk var, "Artık dost olmalıyız evladımız için şart!" Kadın milletinin salaklığa varan iyiliğini de ben biliyorum, koşarak gideriz. Gidiyoruz da nitekim...
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