Katliama karşı önerim!
Diyorum ki acaba bu randevuyu semt karakolunun yakınlarında bir yerde mi verseler? Veya sadece telefonda vedalaşsalar! Aynı konu hakkında kamu spotu hazırlanıp, kadınlarımız uyarılabilir.
RUMUZ: EKREM
BUNLAR KURNAZ...
S.U. CEVAP: Düşünmüşsünüz sağolun da, erkek milletinin işine gelince romantik bir belagat ustası olduğunu bilmiyor musunuz?
Adam diyor ki "Aşkım gel güzel vedalaşalım, birbirimizin aklında böyle kalalım!" Veya ortada çocuk var, "Artık dost olmalıyız evladımız için şart!" Kadın milletinin salaklığa varan iyiliğini de ben biliyorum, koşarak gideriz. Gidiyoruz da nitekim...
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