Duygularımı yazdım
Hani mutluluk rüzgarlarıyla yarışacaktık yol boyu? Peki ne oldu sonra? Yanımdaki koltuk neden boş şimdi? Her şey bir aldatmacaydı değil mi? Madem bu kadar delikanlıydın keşke itiraf edecek yüreğin de olaydı!"
Rumuz; Merih
Marka olmadığı kesin
S.U. CEVAP; Cadillac demişsin ama bana kalırsa senin bu oğlan, kamyon. Üstelik biraz hurda. Hurdanın hovardalığı da ancak bu kadar oluyor demek ki. Şanslısın, iyi ki geri vitese takıp defolup gitmiş. Yolunuz nikah dairesine düşebilir, çocukla ortalarda kalabilirdin.
Her ne kadar biz kadınlar, "O zaman terk edemezdi" desek de, erkek niyeti bozmayagörsün.
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