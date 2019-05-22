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Selda Uskan Selda Uskan
  • 22 Mayıs 2019, Çarşamba

Duygularımı yazdım

EMİNİM o da okuyacaktır. Okusun da nasıl bir kızı terk etmiş anlasın; "Hani sen benim hayat yolumda şans eseri rastladığım bir Cadillac'tın... 'Gel' dedin, geldim.
Hani mutluluk rüzgarlarıyla yarışacaktık yol boyu? Peki ne oldu sonra? Yanımdaki koltuk neden boş şimdi? Her şey bir aldatmacaydı değil mi? Madem bu kadar delikanlıydın keşke itiraf edecek yüreğin de olaydı!"
Rumuz; Merih

Marka olmadığı kesin
S.U. CEVAP; Cadillac demişsin ama bana kalırsa senin bu oğlan, kamyon. Üstelik biraz hurda. Hurdanın hovardalığı da ancak bu kadar oluyor demek ki. Şanslısın, iyi ki geri vitese takıp defolup gitmiş. Yolunuz nikah dairesine düşebilir, çocukla ortalarda kalabilirdin.
Her ne kadar biz kadınlar, "O zaman terk edemezdi" desek de, erkek niyeti bozmayagörsün.
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