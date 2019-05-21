Annem mi, karım mı?
Of abla of.
Rumuz; Çaresiz
Sevgileri yarıştırmak yanlış
S.U. CEVAP; Her ne kadar 'ana sevgisini' listelerimizin başına yazsak da, annenin evladına duyduğu sevginin koşulsuz ve bu klasmanın ötesinde olduğunu kabullenmeliyiz. Biz faniler, ilişkilerimizi 'bedel ödersin-ödülünü alırsın' çıkarcılığında yaşarken anne tek taraflı bu kuramı çoktan bozmuştur bile. Sevgileri yarıştırmamak en doğrusu galiba.
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