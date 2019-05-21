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Selda Uskan Selda Uskan
  • 21 Mayıs 2019, Salı

Annem mi, karım mı?

SELDA abla, hayatın en büyük sorunuyla karşı karşıyayım. Bir yıllık evliyim ve anacığım da bizimle birlikte yaşamak zorunda. Malum her fırsatta sevgisini gösteriyor. Hatta evlendikten sonra daha abarttı. Tabi eşim de durmuyor, o da ölümüne bir fedakarlık peşinde. 'Benim için hangisi canını vermeye hazır'a kadar dayandı iş. Kötü yanı ise hakem olup seçim yapmak zorunda kalmam.
Of abla of.
Rumuz; Çaresiz

Sevgileri yarıştırmak yanlış
S.U. CEVAP; Her ne kadar 'ana sevgisini' listelerimizin başına yazsak da, annenin evladına duyduğu sevginin koşulsuz ve bu klasmanın ötesinde olduğunu kabullenmeliyiz. Biz faniler, ilişkilerimizi 'bedel ödersin-ödülünü alırsın' çıkarcılığında yaşarken anne tek taraflı bu kuramı çoktan bozmuştur bile. Sevgileri yarıştırmamak en doğrusu galiba.
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