Sizce manyak mıyım?

Selda abla iki yıldır biriyle görüşüyorum, şu Hercai'deki oğlanın aynısı.

Yalnız benimki fakir.

Ama çok çapkın. Benden önceki ilişkisi devam ediyor mesela ses çıkaramıyorum.

"Beni bu şekilde kabul et, evlenince sadece senin olacağım" diyor. İnanayım mı bilmiyorum?

Rumuz: Melis

PES!

S.U. CEVAP; Lütfen inanmaya devam et de Melis'cim, ben sana 10 yıl sonrasını anlatayım; Tek katlı gecekondu bahçesi... Sen çamaşır kazanının altına odun atıyorsun, ötede bebeler oynuyor, aşkınızın meyveleri. Altlarında don yok af edersin. O sırada yoldan bir araç geçiyor, içinde kocan ve son sevgilisi.

Sana da el sallıyorlar iyi mi?