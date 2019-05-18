Kimse kızı anlamadı
Rumuz; Ebruli
Aynısını düşünüyorum
S.U. CEVAP; Yıllar önce yazdığım köşede buna benzer bir olayı ele almış ve annesine el kaldırdı diye genç bir kadını fena hırpalamıştım. Sonra o anneyi tanıdım ve dayak değil ama 'böyle bir insanla nasıl başedilebilir' sorusuna uzun süre cevap aramıştım Galiba iş yine eğitimde bitiyor.
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