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Selda Uskan Selda Uskan
  • 18 Mayıs 2019, Cumartesi

Kimse kızı anlamadı

ATV ekranında büyük bir drama şahit olduk; 3 çocuk anası (henüz 21 yaşında) bir kız, 'annesini dövmek'ten yargılandı. Oysa 'o kız okuldan alınıp ailesi tarafından uyuşturucu müptelası amca oğluna 'eş' diye verilmiştir. Evet anneye el kalkmaz ama o anda karşınızdaki sadece sizi tahrik eden ve üstelik dövmeye başlayan yabancı biridir. Aksi taktirde kanunlarımızda "ağır tahrik indirimi" diye madde olmazdı. Lütfen bu açıdan da değerlendirelim.
Rumuz; Ebruli

Aynısını düşünüyorum
S.U. CEVAP; Yıllar önce yazdığım köşede buna benzer bir olayı ele almış ve annesine el kaldırdı diye genç bir kadını fena hırpalamıştım. Sonra o anneyi tanıdım ve dayak değil ama 'böyle bir insanla nasıl başedilebilir' sorusuna uzun süre cevap aramıştım Galiba iş yine eğitimde bitiyor.
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