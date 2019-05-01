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Selda Uskan Selda Uskan
  • 01 Mayıs 2019, Çarşamba

İki nikah bir koca

SELDA abla, kimse benim derdime çare olamaz. 16 yaşımda ailemin isteği ile kendimden 12 yaş büyük biriyle evlendim. O kadar kötüydü ki karnımda bebeğimle ayrılmak zorunda kaldım. Bir arkadaşım vardı babasız büyümüştü ve akrabalarının yanında kalıyordu. Çok mutsuzdu.
Benim kızım da öyle olacak korkusuyla adamla ikinci kez nikah kıydım. Artık boşanamam da... RUMUZ; S.

BAL GİBİ BOŞANIRSIN!
S.U. CEVAP;
Yaşadıkların zor...
Senin çıkmazını yaşayan diğer kızlarımız için bir şey önereceksem eğer, o da acilen belediyenin bedava el işi kurslarına gidip bir şeyler öğrenmeleridir... Para kazanın ve imkansızlıklar nedeniyle değil, canınız istiyor diye evlenin.
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Haberler Yazarlar Selda Uskan İki nikah bir koca
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