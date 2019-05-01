İki nikah bir koca
Benim kızım da öyle olacak korkusuyla adamla ikinci kez nikah kıydım. Artık boşanamam da... RUMUZ; S.
BAL GİBİ BOŞANIRSIN!
S.U. CEVAP;
Yaşadıkların zor...
Senin çıkmazını yaşayan diğer kızlarımız için bir şey önereceksem eğer, o da acilen belediyenin bedava el işi kurslarına gidip bir şeyler öğrenmeleridir... Para kazanın ve imkansızlıklar nedeniyle değil, canınız istiyor diye evlenin.
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