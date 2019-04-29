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Selda Uskan Selda Uskan
  • 29 Nisan 2019, Pazartesi

Kaliteli erkek yoktur

SELDA abla, bir yıllık evliyim ama eşimi tavlamak için 2 yıl kütüphane dolusu kitap okudum.
Beyefendi entel biriydi çünkü ve ağır takılırdı. Nasıl olduysa beni nikahına alma lütfunda bulundu. Sonra ne mi oldu? Geçen gün bir kafede arkadaşıma enselendi, paçoz bir kızla! Hem kızın küçük parmağını ısırıyor hem de diyormuş ki, "Ben patates kızartmasını çok severim!" Abla sana havale ettim bu yaratığı...
Rumuz; Ayşegül

HAKSIZLIK ETMEYELİM
S.U. CEVAP; Çok güldüm, vereceğim cevabı ömür boyu 'vicdan azabı' gibi gözüne sokacakmışsın.
Ama başlığın biraz ağır olmuş, gerçekten kaliteli adamlarımız vardır. Ve onlar (günlük kaçamaklarda bile) kendi 'sınıflarından' kadınlarla çıkarlar. Ama çoğu dertlidir; "Aklı başında bir kızı tavlamak için günlerce konuşmak gerekiyor, yorgun düşüyoruz!"
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