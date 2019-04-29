Kaliteli erkek yoktur
Beyefendi entel biriydi çünkü ve ağır takılırdı. Nasıl olduysa beni nikahına alma lütfunda bulundu. Sonra ne mi oldu? Geçen gün bir kafede arkadaşıma enselendi, paçoz bir kızla! Hem kızın küçük parmağını ısırıyor hem de diyormuş ki, "Ben patates kızartmasını çok severim!" Abla sana havale ettim bu yaratığı...
Rumuz; Ayşegül
HAKSIZLIK ETMEYELİM
S.U. CEVAP; Çok güldüm, vereceğim cevabı ömür boyu 'vicdan azabı' gibi gözüne sokacakmışsın.
Ama başlığın biraz ağır olmuş, gerçekten kaliteli adamlarımız vardır. Ve onlar (günlük kaçamaklarda bile) kendi 'sınıflarından' kadınlarla çıkarlar. Ama çoğu dertlidir; "Aklı başında bir kızı tavlamak için günlerce konuşmak gerekiyor, yorgun düşüyoruz!"
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