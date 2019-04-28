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Selda Uskan Selda Uskan
  • 28 Nisan 2019, Pazar

Kınamak yetmez, cezalandırılmalı

SELDA Hanım, havaalanı memuruna hakaret eden kadını kınıyoruz ama kesinlikle ceza almalı. Kendisi Bodrum'da tatile gidecek kadar sosyetik olabilir. Ama ağzından çıkan sözlerle, bunların hiçbir önemi olmadığını bütün Türkiye'ye ispat etti. Kendini de rezil etti. Bir de 'Çingeneler' diyerek Roman'ları hor görmüş. Roman olarak doğmak sanki onların suçuymuş gibi.
Rumuz; B. Ayder

'A BE KAYNANA NE DEDİN BİZE!'
S.U. CEVAP; Bir süredir Tekirdağ/ Beyazköy'de yaşıyorum ve üç ahbabımdan biri Roman. Yani o entelektüel kırması bayanın 'elimi sürmeeem' dediği bildiğiniz vatandaşlarımız. Ve hiçbiri o kadın gibi antipatik değil. Hatta tam tersi, kimseyi çeşitlendirmeden hayatı olduğu gibi yaşayan insanlar. Çemkiren hatun ise belli ki özel hayatındaki mutsuzlukların acısını çevresinden çıkarıyor. Belki onu da bağışlamak lazım.
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