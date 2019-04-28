Kınamak yetmez, cezalandırılmalı
Rumuz; B. Ayder
'A BE KAYNANA NE DEDİN BİZE!'
S.U. CEVAP; Bir süredir Tekirdağ/ Beyazköy'de yaşıyorum ve üç ahbabımdan biri Roman. Yani o entelektüel kırması bayanın 'elimi sürmeeem' dediği bildiğiniz vatandaşlarımız. Ve hiçbiri o kadın gibi antipatik değil. Hatta tam tersi, kimseyi çeşitlendirmeden hayatı olduğu gibi yaşayan insanlar. Çemkiren hatun ise belli ki özel hayatındaki mutsuzlukların acısını çevresinden çıkarıyor. Belki onu da bağışlamak lazım.
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