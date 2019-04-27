Yeğenim mi, arkadaşım mı?
Aynı gün de en yakın arkadaşımın oğluyla kaçtılar. Oğlan, ailesini yıllarca üzmüş haylaz bir tip. Ama anne muhteşem bir insandır.
Ya yeğenimi feda edeceğim, ya da dünyadaki yegane dostumdan olacağım.
Ne yapayım bilemedim? Rumuz; Ankara
O NASIL MUHTEŞEMLIK
S.U. CEVAP; Oğlanın annesinden söz ediyorum. İyi insan diyorsunuz ama pırlanta gibi kızı, serseri oğlu için feda etmiş.
Sizi de gözü görmemiş. Acaba bir ara şu dostluğunuzu mu gözden geçirseniz? Bu arada esas merak ettiğim, bu kızın gerçek ana-babası nerede, evlatlarının başına gelenden haberleri yok mu?
Üzgünüm sizi kırmış gibi olacağım ama gerçek ebeveyn onlar, siz değilsiniz.
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