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Selda Uskan Selda Uskan
  • 27 Nisan 2019, Cumartesi

Yeğenim mi, arkadaşım mı?

SELDA Hanım, ben devlet memurluğundan emekli bir bayanım. Küçük yaşta anne babamızı kaybettik. Hiç evlenmedim. Sağ olsun eniştem ve ablam bana da evlatları gibi baktılar. Daha sonra kendime bir yuva kurdum ve ablamın en küçük kızını yanıma aldım. Okudu, liseyi bitirdi.
Aynı gün de en yakın arkadaşımın oğluyla kaçtılar. Oğlan, ailesini yıllarca üzmüş haylaz bir tip. Ama anne muhteşem bir insandır.
Ya yeğenimi feda edeceğim, ya da dünyadaki yegane dostumdan olacağım.
Ne yapayım bilemedim? Rumuz; Ankara

O NASIL MUHTEŞEMLIK
S.U. CEVAP; Oğlanın annesinden söz ediyorum. İyi insan diyorsunuz ama pırlanta gibi kızı, serseri oğlu için feda etmiş.
Sizi de gözü görmemiş. Acaba bir ara şu dostluğunuzu mu gözden geçirseniz? Bu arada esas merak ettiğim, bu kızın gerçek ana-babası nerede, evlatlarının başına gelenden haberleri yok mu?
Üzgünüm sizi kırmış gibi olacağım ama gerçek ebeveyn onlar, siz değilsiniz.
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