Her an kaybedecek gibiyim
Eşimi yıllar önce kaybettim.
Benim sorunum, hastalık derecesinde çocuklarıma düşkün olmam. Doktora göründüm, ama ne sebebini bulabildiler ne çaresini.
Küçük kızımı uykusundan kaldırıp, büyüğünü okula götürüyorum ve sınıf camının önünde oturup zil çalmasını bekliyorum. Tabi aynı yatakta yatıyoruz.
Anlayacağınız onlardan bir saniye ayrı dursam hastalanıyorum. Okurlarınız arasında benim gibiler var mı? Rumuz; Gül D.
AYNISINI YAŞADIM
S.U. CEVAP; Çok uzağa gitmeyin, ben de annem tarafından 'abluka altında' büyütüldüm.
Nedeni; babbamla küçük yaşta evlemesi ve ben karnındayken de boşanması!
Sanmış ki, yakınımda olmazsa ben de aynı kaderi yaşayacağım. Allahtan anneannem ve dedem duruma el koydu da nefes alabildim. Yine de bazı hatalarımda bu baskının izlerini taşıdığını biliyorum.
Lütfen bir uzmandan yardım alın... Lütfen.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Cevabı olmayan soru! 24 Nisan 2019, Çarşamba SELDA Hanım, dün köşenizde kızın biri, 'evli adamdan hamile kaldığını' söylüyor. Bence 'karısından boşatma' olayından...
- Şoke oldum... 23 Nisan 2019, Salı SELDA ablacım sizinle paylaşmak istediğim konu, sosyetik tipler veya ünlüler camiasında önem taşımayabilir ama...
- Hayatı yaşamak 21 Nisan 2019, Pazar SELDA Hanım, madem ki bizim sesimizsiniz, alın size 71 yaşında bir teyzenin sessiz çığlığı... Öğretmendim ben,...
- Dönüm noktası! 17 Nisan 2019, Çarşamba SELDA abla sevdiğim adamla evleneceğim, çok mutluyum ama aramızdaki tahsil ve yaş farkı beni düşündürüyor. Ben...
- Çocuk sorunu... 15 Nisan 2019, Pazartesi KÖŞE yazınızı okuyorum da 'yakın akraba evliliğinden sakat çocuk doğma' ihtimalinden söz etmişsiniz... Peki, hayatında...