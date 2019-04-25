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Selda Uskan Selda Uskan
  • 25 Nisan 2019, Perşembe

Her an kaybedecek gibiyim

SELDA abla, 2 çocuk annesiyim.
Eşimi yıllar önce kaybettim.
Benim sorunum, hastalık derecesinde çocuklarıma düşkün olmam. Doktora göründüm, ama ne sebebini bulabildiler ne çaresini.
Küçük kızımı uykusundan kaldırıp, büyüğünü okula götürüyorum ve sınıf camının önünde oturup zil çalmasını bekliyorum. Tabi aynı yatakta yatıyoruz.
Anlayacağınız onlardan bir saniye ayrı dursam hastalanıyorum. Okurlarınız arasında benim gibiler var mı? Rumuz; Gül D.

AYNISINI YAŞADIM
S.U. CEVAP; Çok uzağa gitmeyin, ben de annem tarafından 'abluka altında' büyütüldüm.
Nedeni; babbamla küçük yaşta evlemesi ve ben karnındayken de boşanması!
Sanmış ki, yakınımda olmazsa ben de aynı kaderi yaşayacağım. Allahtan anneannem ve dedem duruma el koydu da nefes alabildim. Yine de bazı hatalarımda bu baskının izlerini taşıdığını biliyorum.
Lütfen bir uzmandan yardım alın... Lütfen.
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