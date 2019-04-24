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Selda Uskan Selda Uskan
  • 24 Nisan 2019, Çarşamba

Cevabı olmayan soru!

SELDA Hanım, dün köşenizde kızın biri, 'evli adamdan hamile kaldığını' söylüyor. Bence 'karısından boşatma' olayından daha önemlisi, 'o bebek doğsun mu, yoksa anne karnında hayatına son mu verilsin?' Aynı şeyi yakın akrabam yaşadı. Bebek dünyaya gelseydi ne olurdu bilmem, belki baba nüfusuna almayacaktı! O zaman hayata 1-0 ezik başlayan bir çocuk düşünün. Sonuçta bu işin içinden çıkan var mı acaba? Doğrusu nedir? Uzmanlar ne der? Kesinlikle tartışılmalı.
RUMUZ; BIR VATANDAŞ

KONUŞMAYA DEĞMEZ
S.U. CEVAP; Eskiden olaydı size derdim ki, 'bu konunun toplumumuzda pek karşılığı yok, konuşmaya değmez!' Ama gündüz programlarında izlediğimiz onca vakadan sonra haklısınız kesinlikle daha ciddi eğilmeliyiz.
Genç kızları 'evlilik dışı gebelikler hakkında' uyarmakla ve bilgilendirmekle işe başlayabiliriz. Aksi taktirde 'kürtaj' ve 'gayrimeşru damgası yiyecek çocuk' ikilemi altında ezilmeye devam edeceğiz.

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