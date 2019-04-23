Şoke oldum...
Üç aydır biriyle çıkıyorum.
Hatta aramızda söz yüzüğü bile taktık.
Geçen gün bir arkadaşıyla tanıştırdı ve adam ağzından kaçırdı;
Sevgilim meğerse evliymiş! Bana 'bırak' demeyin kendisine haddinden fazla bağlanmış durumdayım.
Ama eşinden boşanması için ne yapmalıyım, onu söyleyebilirsiniz...
RUMUZ; RÜZGAR
YUVA YIKANIN...
S.U. CEVAP; Şimdi bir düşünelim bakalım; bu adamı, karısından nasıl boşatabiliriz? Önce kadının telefonunu bul, ben bir arayayım ve "Kocanın metresi var" diye müjdeliyeyim.
Zavallıcık şok geçirip ölmezse sen girersin devreye ve bir adım daha ileri gidip "Hamileyim" dersin. Olmazsa 'B' planını devreye sokarız. Tabii sen oracıkta ben buralarda çarpılıp kalmazsak...
Tövbe tövbe, ne diyorsun kızım sen?
Git kendine başka günah ortağı bul.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Hayatı yaşamak 21 Nisan 2019, Pazar SELDA Hanım, madem ki bizim sesimizsiniz, alın size 71 yaşında bir teyzenin sessiz çığlığı... Öğretmendim ben,...
- Dönüm noktası! 17 Nisan 2019, Çarşamba SELDA abla sevdiğim adamla evleneceğim, çok mutluyum ama aramızdaki tahsil ve yaş farkı beni düşündürüyor. Ben...
- Çocuk sorunu... 15 Nisan 2019, Pazartesi KÖŞE yazınızı okuyorum da 'yakın akraba evliliğinden sakat çocuk doğma' ihtimalinden söz etmişsiniz... Peki, hayatında...
- Sevgilinin ardından 14 Nisan 2019, Pazar SELDA abla, huzurlarınızda yapayalnız bir adam, sizi ve okurlarınızı en derin sevgiyle selamlar... Tabi yüreğinde...
- Ayna ayna söyle bana... 10 Nisan 2019, Çarşamba SELDA abla, 3 yıllık evliyim ve bunalımdayım. Eşim, tanıştığımızda bambaşka biriydi. Birlikte çok iyi vakit geçirirdik. Şimdi...