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Selda Uskan Selda Uskan
  • 23 Nisan 2019, Salı

Şoke oldum...

SELDA ablacım sizinle paylaşmak istediğim konu, sosyetik tipler veya ünlüler camiasında önem taşımayabilir ama bizim buralarda çok ayıplanır. Maalesef ben de o hataya düştüm.
Üç aydır biriyle çıkıyorum.
Hatta aramızda söz yüzüğü bile taktık.
Geçen gün bir arkadaşıyla tanıştırdı ve adam ağzından kaçırdı;
Sevgilim meğerse evliymiş! Bana 'bırak' demeyin kendisine haddinden fazla bağlanmış durumdayım.
Ama eşinden boşanması için ne yapmalıyım, onu söyleyebilirsiniz...
RUMUZ; RÜZGAR

​YUVA YIKANIN...
S.U. CEVAP; Şimdi bir düşünelim bakalım; bu adamı, karısından nasıl boşatabiliriz? Önce kadının telefonunu bul, ben bir arayayım ve "Kocanın metresi var" diye müjdeliyeyim.
Zavallıcık şok geçirip ölmezse sen girersin devreye ve bir adım daha ileri gidip "Hamileyim" dersin. Olmazsa 'B' planını devreye sokarız. Tabii sen oracıkta ben buralarda çarpılıp kalmazsak...
Tövbe tövbe, ne diyorsun kızım sen?
Git kendine başka günah ortağı bul.
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