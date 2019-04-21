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Selda Uskan Selda Uskan
  • 21 Nisan 2019, Pazar

Hayatı yaşamak

SELDA Hanım, madem ki bizim sesimizsiniz, alın size 71 yaşında bir teyzenin sessiz çığlığı...
Öğretmendim ben, 2 çocuk büyüttüm... Öyle telaş içinde yaşadım ki, ne sevincimi bildim ne acımı... Artık 'cam güzeli' dönemim başladı Selda Hanım... Bütün gün oturup yoldan geçenleri izliyorum.
Yakışıklı delikanlıları eskiden olduğu gibi 'benim için geçiyor' farz ediyor, mutlu oluyorum...' Bunu yakınlarımla paylaşamam 'babaanne sapıttı' derler, acaba siz beni anlayabiliyor musunuz...

Rumuz; Güzel Hülya

​SELAM OLSUN!
ANLAMAZ mıyım... Herhalde benim de yakındır camgüzeli boyutuna geçmem. Acaba -hadi bizim lisandan konuşalım- mesuliyet bitince kanımız mı çekiliyor Hülya hanımcım?
Ama bu 'teslimiyet' duygusunu içimizden atmalıyız. Önerim; lütfen ayağa kalkın ve kendinizi en yakın parka atın.
Bir bakmışsınız "Hanımefendi sadece muhabbetinize talibim" diyen bir Hulusi Kentmen, bastonun ucuyla sizi dürtüyor... Dermişim.
Şahsen ben hayır demem.
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