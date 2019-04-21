Hayatı yaşamak
Öğretmendim ben, 2 çocuk büyüttüm... Öyle telaş içinde yaşadım ki, ne sevincimi bildim ne acımı... Artık 'cam güzeli' dönemim başladı Selda Hanım... Bütün gün oturup yoldan geçenleri izliyorum.
Yakışıklı delikanlıları eskiden olduğu gibi 'benim için geçiyor' farz ediyor, mutlu oluyorum...' Bunu yakınlarımla paylaşamam 'babaanne sapıttı' derler, acaba siz beni anlayabiliyor musunuz...
Rumuz; Güzel Hülya
SELAM OLSUN!
ANLAMAZ mıyım... Herhalde benim de yakındır camgüzeli boyutuna geçmem. Acaba -hadi bizim lisandan konuşalım- mesuliyet bitince kanımız mı çekiliyor Hülya hanımcım?
Ama bu 'teslimiyet' duygusunu içimizden atmalıyız. Önerim; lütfen ayağa kalkın ve kendinizi en yakın parka atın.
Bir bakmışsınız "Hanımefendi sadece muhabbetinize talibim" diyen bir Hulusi Kentmen, bastonun ucuyla sizi dürtüyor... Dermişim.
Şahsen ben hayır demem.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Dönüm noktası! 17 Nisan 2019, Çarşamba SELDA abla sevdiğim adamla evleneceğim, çok mutluyum ama aramızdaki tahsil ve yaş farkı beni düşündürüyor. Ben...
- Çocuk sorunu... 15 Nisan 2019, Pazartesi KÖŞE yazınızı okuyorum da 'yakın akraba evliliğinden sakat çocuk doğma' ihtimalinden söz etmişsiniz... Peki, hayatında...
- Sevgilinin ardından 14 Nisan 2019, Pazar SELDA abla, huzurlarınızda yapayalnız bir adam, sizi ve okurlarınızı en derin sevgiyle selamlar... Tabi yüreğinde...
- Ayna ayna söyle bana... 10 Nisan 2019, Çarşamba SELDA abla, 3 yıllık evliyim ve bunalımdayım. Eşim, tanıştığımızda bambaşka biriydi. Birlikte çok iyi vakit geçirirdik. Şimdi...
- Alsınlar çocuklarını gitsinler 09 Nisan 2019, Salı SELDA Hanım, tartışılmasını istediğim bir konu var; Ünlülerin, çocuklarını haddinden fazla şımartıp, bizimkilere...