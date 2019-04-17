Dönüm noktası!

SELDA abla sevdiğim adamla evleneceğim, çok mutluyum ama aramızdaki tahsil ve yaş farkı beni düşündürüyor. Ben 29, sözlüm 24 yaşında... O ilköğretimi bitirdikten sonra açıktan lise okumuş ama diplomasını alamamış. Ben ise grafik fakültesinde okudum.

Bir ilancılık şirketinde çalışıyorum. O da aynı iş hanında büro elamanı.

Aslında biraz moral takviyesi istiyorum, çünkü çevremde hiç kimse bu evliliği onaylamıyor. Sizi çok öpüyorum ablacğım.

Rumuz; Vadideki zambak



GÖZÜN ÇIKSIN KADER

S.U. CEVAP; Keşke onun da yaşı 29 olsaydı... Keşke o da mimarlık fakültesinden mezun olsaydı...

Mektubunda hep keşkelerden söz etmişsin. Peki hiç düşündün mü, ya bu genç adam zalimin teki olsaydı da evlendikten sonra hayatı sana zindan etseydi? Sana karşı duyarsız ve çapkın biri olsaydı?

Tabii sözlünün bunları yapmayacağını şimdiden bilemeyiz. Kadere bedduamız da bu yüzden zaten.